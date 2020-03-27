Москва, , 13:43 — REGNUM Угроза от коронавируса в настоящее время часто гипертрофируется. Об этом 26 марта заявил заместитель руководителя ЦОДД, начальник ситуационного центра Александр Евсин на телеканале «Россия 24».

«Сама угроза от вируса слишком гипертрофирована. Она воспринимается сейчас как некий зомби-вирус, и при этом возникает паническое ощущение. Я более всего опасаюсь паники, которая возникает вокруг этого явления. При этом признаю, конечно, что это заболевание вызывает довольно тяжёлые осложнения для людей из группы риска. Но всё-таки это заболевание из группы ОРВИ, а не какой-то загадочный страшный вирус», — заявил Евсин.