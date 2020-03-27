Москва, , 13:33 — REGNUM Строительство первых восьми многофункциональных медицинских центров Минобороны будет завершено до 30 апреля, заявил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в пятницу на селекторном совещании, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«До 30 апреля мы завершим строительство восьми инфекционных центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом бору и Уссурийске. И до 15 мая — оставшиеся восемь центров», — сказал Иванов.

«В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16-ти специализированных медицинских центров общей ёмкостью 1600 койко/мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы», — добавил Иванов.

Ранее сообщалось, с 20 апреля по поручению президента РФ Владимира Путина в Вооруженных силах России идет круглосуточное строительство 16 новых медицинских центров, на эти цели правительством России было дополнительно выделено 8,8 миллиардов рублей.