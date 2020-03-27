Москва, , 12:50 — REGNUM Граждане России полностью раскупили билеты на специальный поезд Киев — Москва — Киев, запущенный компанией «Укржелдорога», сообщает 27 марта РИА Новости со ссылкой на посольство России на Украине.

Отмечается, что не все граждане России смогли купить билеты на спецпоезд, который отправляется вечером 27 марта. В посольстве приступили к организации второго поезда по тому же направлению.

Напомним, электронная продажа билетов на спецпоезд Киев — Москва началась 26 марта. Состав состоит из 18 вагонов, в которых могут разместиться 800 человек. Регулярные пассажирские поезда между Россией и Украиной не ходят уже несколько лет.