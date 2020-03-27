Брянск, , 12:17 — REGNUM Пансионаты, санатории и дома отдыха приостанавливают свою работу с 28 марта по 1 июня 2020 года в Брянской области. В это время учреждения не будут бронировать места, принимать и размещать граждан. Об этом 27 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

Временные ограничения работы коснуться пансионатов, домов отдыха, санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия и гостиниц, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Тем, кто уже проживает в подобных учреждениях, необходимо обеспечить условия для самоизоляции, организовать питание в соответствии с рекомендациями Роспортебнадзора, проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия до окончания срока проживания граждан без возможности его продления.