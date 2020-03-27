Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM Второй заболевший COVID-19 житель Ростовской области привёз коронавирус из Франции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 27 марта.

Уточняется, что мужчина оперативно попал на контроль медиков, вернувшись из путешествия. С подозрением на COVID-19 он был госпитализирован в инфекционное отделение Азовской районной больницы.

ИА REGNUM сообщало, что ранее ряд СМИ предположили, что носителем коронавируса могла стать сотрудница ростовской полиции, вернувшаяся из зарубежной поездки и нарушившая режим самоизоляции. В настоящее время известно о горожанке, нарушившей карантин. При этом женщина ходила на работу и контактировала с сотрудниками. В отношении неё составлено дело об административном правонарушении.

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