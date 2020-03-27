Белгород, , 11:52 — REGNUM О дисциплине, ответственности и безопасности на предстоящей выходной неделе напомнил мэр Белгорода Юрий Галдун. На своей странице в социальной сети 27 марта он предостерёг горожан от встреч с друзьями.

Градоначальник акцентировал внимание, что предстоящая неделя — не каникулы. Это одна из мер, которая позволит не допустить распространения коронавируса.

«Все смотрели обращение президента России. Вы должны понимать серьёзность ситуации в мире. Оставайтесь дома. Следите за здоровьем, особенно за состоянием пожилых людей. Обращаюсь к предпринимателям: человеческая жизнь важнее выгоды», — написал мэр.

В России дни с 28 марта по 5 апреля признаны нерабочими. Текущую деятельность будут осуществлять лишь службы экстренного реагирования, жизнеобеспечения населения, аптеки, транспортные предприятия, опасные производственные объекты, банки.