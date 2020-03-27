Москва, , 11:33 — REGNUM В 16 российских регионах за сутки зафиксировано 196 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса.

В сообщении указано, что в Москве за этот период бы зарегистрирован один летальный случай. Также на территории России за сутки выздоровело семь человек.

Большая часть заразившихся — 157 человек приходится на Москву. Следом за ней идёт Крым, где выявлено 12 новых случаев заболевания атипичной пневмонией, связанной с заражением коронавирусом. В Московской области за сутки установлено восемь новых случаев заражения коронавирусом, в Волгоградской области — три, в Чечне, Мордовии, Удмуртии, Самарском области — по два случая.

По одному случаю обнаружено в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Кировской областях и Дагестане.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 036 случаев коронавируса в 58 регионах. За весь период зафиксировано 3 летальных случая, выздоровело 45 человек.

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