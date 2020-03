Токио, , 11:20 — REGNUM Японская компания Nintendo 26 марта провела новую презентацию Direct на своём официальном YouTube-канале. В её рамках были представлены новые игры для гибридной консоли Nintendo Switch.

Прежде всего Nintendo анонсировала игры, которые появятся в продаже одновременно с проведением презентации. Среди них:

-Юмористическая головоломка Good Job!, в которой геймеры будут выполнять «уморительные задания», перемещаясь по офисному зданию. В игре будет доступен как одиночный, так и кооперативный режимы;

-Новое DLC (загружаемый контент) под названием Fantastic Four: Shadow of Doom для игры Marvel Ultimate Alliance 3. Оно добавит в проект супергероев из популярной команды «Фантастическая четвёрка»;

-Бесплатное обновление для игры Ring Fit Adventure, которое добавит новый режим Rhytm Game. В нём геймеры смогут тренироваться под саундтреки из таких популярных проектов, как Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Breath of the Wild;

-Приключенческая игра Shinsekai: Into the Depths. В ней игрокам предстоит погрузиться на дно океана, попутно создавая себе новое продвинутое снаряжение;

-Ремейк «классической» игры Panzer Dragoon. Он позволит геймерам оседлать огромного синего дракона и сразиться с могущественными чудовищами прямо в воздухе;

-На Nintendo Switch также вышла популярная экшен-игра Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy. В ней игроки смогут создать своего собственного джедая и отправится в захватывающее приключение по миру «далёкой-далёкой Галактики».

Далее компании рассказал о релизах, которые состоятся на протяжение 2020 года. Среди них:

-Xenoblade Chronicles: Definitive Edition — в этой обновлённой версии первой игры из популярной франшизы геймеров ждёт улучшенные графика, саундтрек, а также новый эпилог. Релиз ожидается 29 мая;

-С 1 по 12 апреля в игре Animal Crossing: New Horizons пройдёт «День зайцев». В его рамках игроки смогут отправиться на охоту за яйцами, а также создавать особые предметы;

-Сезонный абонемент для игр Pokemon Sword & Shield добавит в них две новые локации со своими особенными заданиями и покемонами. Первая часть абонемента выйдет в конце июня;

-На Nintendo Switch также выйдет сиквел ролевой игры Bravely Default. Бесплатную демоверсию можно загрузить уже сейчас;

-Nintendo также анонсировала на Switch выход нескольких проектов от издательской компании 2K Games. Среди них: XCOM 2 (со всеми дополнениями), Borderlands Legendary Collection и Bioshock: The Collection;

-В июне в файтинге Super Smash Bros. Ultimate появится новый боец. Сообщается, что он будет «позаимствован» из серии экшен-игр Arms;

-Сборник 51 Worldwide Games будет содержать игровые проекты от разработчиков из разных стран. Его релиз ожидается 5 июня.

-Ремастер популярной гоночной игры Burnout: Paradise также выйдет на Nintendo Switch. Точная дата релиза пока не сообщается;

-Ритм-игра о жизни диджея под названием Fuser выйдет на гибридной консоли осенью;

-Гибрид ролевой игры и стратегии King's Bounty II позволит геймерам принимать различные решения, которые повлияют на судьбу огромного фэнтези-мира. Релиз ожидается зимой;

-Многопользовательская экшен-игра Ninjala позволит геймерам принять участие в боях ниндзя уже 27 мая. Сообщается, что проект будет распространяться по условно-бесплатной модели;

-Приключенческая головоломка Catherine: Full Body выйдет на Switch 7 июля. В ней игрокам предстоит стать частью необычной любовной истории;

-Ещё одной игрой по франшизе «Звёздные войны» станет Star Wars Episode I: Racer. В этой гоночной аркаде геймеры смогут повторить знаменитый эпизод из фильма «Новая надежда»;

-В ближайшие месяцы на Switch также выйдут многие популярные проекты с других игровых платформ. Например: Saints Row IV, Trials of Mana, The Elder Scrolls: Blades, Minecraft Dungeons, Warhammer 40,000: Mechanicus, MR. DRILLER: DrilLand, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel и Vigor.

Напомним, Nintendo — это популярная японская компания-разработчик видеоигр. Она наиболее известна созданием культовых франшиз Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Pokemon и др.

