Майкоп, , 12:00 — REGNUM Владельцам гостиниц и санаториев Адыгеи указано приостановить бронирование и заселение людей в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Предприятиям общественного питания разрешено обслуживать клиентов только на вынос, сообщил 27 марта на своей странице в Instagram глава республики Мурат Кумпилов.

«Подписал важный указ. Гостиницам и иным средствам размещения, объектам санаторно-курортного лечения и отдыха — приостановить бронирование и заселение граждан. Ресторанам, кафе, столовым — приостановить оказание услуг общественного питания, за исключением обслуживания на вынос», — написал Кумпилов.

Этим же указом глава Адыгеи ввел на территории республики режим самоизоляции жителей старше 65 лет.

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К настоящему времени в Адыгее с подозрением на заражение коронавирусом в инфекционную больницу госпитализированы пять человек. Для уточнения диагноза анализы пациентов направлены в московскую лабораторию.