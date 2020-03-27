Майкоп, , 08:36 — REGNUM Количество людей, госпитализированных в Адыгее с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией, выросло до пяти. Анализы пациентов для дополнительного исследования направлены в московскую лабораторию, сообщил на своей Instagram-странице глава региона Мурат Кумпилов.

«В нашей республике зафиксировано пять случаев подозрения на коронавирус. Анализы всех отправлены в Москву, в специализированную лабораторию. Ждем результаты и надеемся на лучшее. Все пять человек находятся в инфекционной больнице», — написал Кумпилов.

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Наполним, о первом в Адыгее зарегистрированном случае подозрения на коронавирус глава региона сообщил 25 марта. Пациент некоторое время назад вернулся в республику из другого субъекта и сам обратился к медикам при появлении первых симптомов.