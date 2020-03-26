Махачкала, , 12:30 — REGNUM Девять человек госпитализированы в Дагестане с подозрением на коронавирусную инфекцию. Первичные тесты на COVID-2019 у них положительные, для окончательного заключения биоматериал направлен в федеральный научный центр гигиены и эпидемиологии, сообщили ИА REGNUM 26 марта в пресс-службе минздрава региона.

Пациенты размещены в изолированные боксы республиканского центра инфекционных болезней. Шестеро заболевших приехали из регионов и стран, где были зарегистрированы случаи коронавируса, остальные трое имели контакт с зараженными. Отмечается, что установлен полный круг всех близких и контактировавших с заболевшими, им рекомендовано перейти на режим самоизоляции.

В ведомстве добавили, что все необходимые мероприятия по подготовке инфекционных боксов к приему пациентов с подозрением на коронавирус были проведены заранее. Противовирусные препараты, расходные материалы и средства дезинфекции имеются в достаточном количестве.

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