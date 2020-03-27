Рязань, , 10:00 — REGNUM 350 защитных комплектов получила Рязанская станция скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Многоразовые спецкостюмы предназначены для защиты медиков от опасных химико-биологических воздействий.

Комплекты передали станции на благотворительной основе. Костюмы выдают выездной службе Скорой помощи. Диспетчер предварительно выяснит симптомы пациенты, посещал ли он неблагополучные по коронавирусу страны, и в случае необходимости медработники будут надевать защитные комплекты непосредственно перед выездом.

«Костюмы не только обеспечивают безопасность наших сотрудников, но и очень удобны в использовании. Они лёгкие, не сковывают свободу движения, что крайне важно при оказании оперативной медпомощи», — отметил главный врач станции скорой помощи Игорь Задоя.

Многоразовые комплекты после выездов в течение суток обработают специальным антисептиком, а затем будут используют снова.