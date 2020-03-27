Пхёнтхэк, Южная Корея, , 09:49 — REGNUM На американских военных базах в Южной Корее зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, 26 марта вирус был обнаружен у американского солдата базы «Кэмп Хамфрис», расположенной в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Общее число зараженных коронавирусом на американских базах в Южной Корее увеличилось до одиннадцати человек.

Известно, что прошлый случай заражения вирус был выявлен на этой же базе 24 марта.

Напомним, что первый случай заболевания коронавирусом среди военнослужащих американских баз на территории Южной Кореи был выявлен 26 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Командование силами США в Южной Корее объявили чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

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