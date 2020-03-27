Ставрополь, , 09:50 — REGNUM Учреждения санаторно-курортного комплекса Ставропольского края должны обеспечить отдыхающим режим самоизоляции и ограничить меры по привлечению туристов. В случае неисполнения этих рекомендаций они будут закрываться на карантин с полным выселением, сообщил глава региона Владимир Владимиров в видеообращении, которое он разместил на своей странице в Instagram.

«Вопрос, связанный с режимом самоизоляции в санаториях. Очень большая просьба руководителям, владельцам санаториев проводить максимальное количество мероприятий на определение возможности заражения постояльцев. <…> В случае неисполнения данных распоряжений я буду вынужден закрывать такие учреждения на карантин с полным выселением, и тогда, я уверен, у вас будут гораздо больше затраты на восстановление», — сказал Владимиров.

Губернатор пояснил, что такие меры необходимы во избежание контакта здоровых людей с теми, кто заражен коронавирусом.

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Напомним, ранее власти ставропольского города-курорта Железноводска сообщали, что пока не планируют закрывать санатории и пансионаты или ограничивать их деятельность на фоне ситуации с распространением коронавируса. При этом в администрации подчеркивали, что в здравницах принимаются дополнительные меры по дезинфекции и профилактике,