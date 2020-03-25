Железноводск, Ставропольский край, , 10:25 — REGNUM Власти города-курорта Железноводска в Ставропольском крае пока не планируют закрывать санатории или ограничивать их деятельность на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. При этом в здравницах принимаются дополнительные меры по дезинфекции и профилактике, сообщил глава города Евгений Моисеев.

«Все санатории и гостиницы работают в штатном и плановом режиме. Все санаторные учреждения предпринимают дополнительные меры по дезинфекции и профилактике. Все бюветы в курортном парке также проходят необходимые мероприятия по дезинфекции», — приводит слова мэра пресс-служба администрации города.

Моисеев считает, что предпринимаемые меры профилактики позволят не рассматривать вопрос о закрытии в Железноводске санаториев и пансионатов.

Напомним, Железноводск — всесезонный круглогодичный курорт. Ежегодно в 24 санаторно-курортных учреждениях поправляют здоровье до 120 тыс. человек. По словам Моисеева, в зимний период 2020 года число граждан, которые приехали подлечиться и отдохнуть, существенно выросло.

«Очень важно, что с ситуацией с коронавирусом количество туристов, которые приехали к нам в этот зимний период на отдых и оздоровление, существенно вырос. Могу сказать, что на февраль 2020 загрузка наших здравниц увеличилась на 20% по сравнению с февралем прошлого года. Такая же картина — текущий март. Процент отказа от путевок и отмены бронирований также почти равен нулю», — сказал Евгений Моисеев.

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Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему времени на Ставрополье подтверждено два случая заражения коронавирусом. По состоянию на утро 24 марта в самоизоляции находились около 530 человек.