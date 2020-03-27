Москва, , 09:40 — REGNUM Главврач городской клинической больницы № 71 в Москве Александр Мясников, комментируя слова президента России о сроках победы над коронавирусом, отметил, что COVID-19 рано или поздно сойдёт на нет, главное — не забыть его уроки.

«Информация к размышлению. 2020 год, коронавирус, реанимации переполнены, леденящие душу кадры задыхающихся людей на больничных койках. Общее число жертв — около 20 тыс., эпидемия наступает, смертность у пожилых — 7−14%. И вот сводный анализ реанимационных больных по 1150 госпиталям в 88 странах за один месяц 2017 год в последнем выпуске JAMA. Итак: с 13/9/17 по 13/10/17 доля инфекций как причины пребывания в реанимации составила 54%.

Смертность была 30% (!!!). Вывод: инфекции — перманентная угроза, COVID-19 уйдёт, проблемы останутся. Отсутствие и отказ от вакцин, неправильное применение антибиотиков, ведущее к повальной резистентности к ним, низкая насторожённость медиков и легкомыслие населения — может быть, переживаемый нами COVID-19 изменит эту ситуацию?! Коронавирус рано или поздно сойдёт на нет, главное для нас — не забыть его уроки», — пишет доктор в своём Telegram-канале.

Напомним, на 26 марта в России в 56 регионах России зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции. Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия может побороть коронавирус в течение трёх месяцев.

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