Москва, , 09:24 — REGNUM Более 532 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано по всему миру. Скончались от вызываемого им заболевания COVID-19 более 24 тыс. человек.

По состоянию на 09:00 мск 27 марта в мире выявлено 532 тыс. 813 заразившихся. За сутки 26 марта выявлено 60 тыс. 842 новых случая. При этом зафиксировано 24 тыс. 93 смертельных исхода, за сутки произошло 2 тыс. 792 смерти, следует из данных портала Worldometers.info.

Излечившихся по всему миру 124 тыс. 378 человек. В критическом состоянии находятся 19 тыс. 650 заболевших.

Больше всего заражений на текущий момент в США, Китае, Италии, Испании и Германии. Больше всего смертельных случаев зарегистрировали власти Италии, Испании и Китая.