Москва, , 09:15 — REGNUM Температура воздуха в Москве 27 марта окажется близка к рекордным значениям, сообщили в центре «Фобос».

"Условия погоды на территории столичного региона продолжит формировать медленно смещающийся к юго-востоку антициклон», — говорится в прогнозе.

По словам синоптиков, он сохранит в небе над берегами Москвы-реки переменную облачность и полное отсутствие дождей. Температура окажется близка к рекордным значениям. В Москве воздух прогреется до 15 градусов тепла, в Подмосковье — до 16 градусов. Максимального уровня в эту дату в столице столбик термометра достиг в 1983 году, поднявшись до 15,9 градусов.

Скорость ветра не превысит 6 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве был побит рекорд тепла для 26 марта, сохранявшийся на протяжении почти полувека, следует из данных Гидрометцентра России.

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