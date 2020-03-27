Москва, , 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке. Об этом сообщает 27 марта «Пятый канал».

Отмечается, что певец находится в больнице с высокой температурой, в состоянии средней тяжести. При госпитализации Николаев сдал тест на коронавирус, его результаты пока не готовы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у Николаева проявились симптомы острого респираторного заболевания.

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