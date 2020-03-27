Париж, 27 марта 2020, 08:39 — REGNUM Парижская ярмарка, первоначально запланированная на 30 апреля — 11 мая, была перенесена на июль из-за пандемии коронавируса, сообщает Le Figaro.
«Столкнувшись с беспрецедентной ситуацией и после различных мер французского правительства, касающихся борьбы с распространением коронавируса, проведение Парижской ярмарки будет отложено», — говорится в пресс-релизе Comexposium, одного из мировых лидеров в организации мероприятий.
Ожидается, что Парижская ярмарка пройдет с 4 по 15 июля 2020 года в выставочном центре Porte de Versailles. В прошлом году она привлекла 486 тыс. посетителей.
Издание отмечает, что другое крупное ежегодное экономическое собрание, Mipim, всемирное собрание по недвижимости, окончательно отменили. Мероприятие уже было перенесено с марта на начало июня.
Парижская ярмарка начала проводиться 109 лет назад. Ее задача — познакомить публику с последними тенденциями и разработками.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что изолирование граждан привело к росту насилия в семье.
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