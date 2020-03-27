Париж, , 08:39 — REGNUM Парижская ярмарка, первоначально запланированная на 30 апреля — 11 мая, была перенесена на июль из-за пандемии коронавируса, сообщает Le Figaro.

«Столкнувшись с беспрецедентной ситуацией и после различных мер французского правительства, касающихся борьбы с распространением коронавируса, проведение Парижской ярмарки будет отложено», — говорится в пресс-релизе Comexposium, одного из мировых лидеров в организации мероприятий.

Ожидается, что Парижская ярмарка пройдет с 4 по 15 июля 2020 года в выставочном центре Porte de Versailles. В прошлом году она привлекла 486 тыс. посетителей.

Издание отмечает, что другое крупное ежегодное экономическое собрание, Mipim, всемирное собрание по недвижимости, окончательно отменили. Мероприятие уже было перенесено с марта на начало июня.

Парижская ярмарка начала проводиться 109 лет назад. Ее задача — познакомить публику с последними тенденциями и разработками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что изолирование граждан привело к росту насилия в семье.

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