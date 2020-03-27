Москва, , 08:38 — REGNUM В Москве ежедневно дезинфицируют подземные пешеходные переходы, остекленные пешеходные путепроводы и подъезды домов. Работы ведутся круглосуточно, сообщается на портале градоначальника.

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Специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором, три раза в день обрабатываются более 500 подземных пешеходных переходов и более 140 остекленных путепроводов.

Кроме того, коммунальные службы Москвы спецсредством ежедневно дезинфицируют подъезды. Протирают ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Мосготранс» сформировал 85 бригад общей численностью 200 человек для дезинфекции остановок общественного транспорта.

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