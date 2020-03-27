Улан-Удэ, , 08:35 — REGNUM Распространение коронавируса внесло коррективы в работу органов ЗАГС на территории Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении, при обращении гражданам необходимо быть в масках.

Обращения сотрудники рекомендовали направлять в письменной форме или через интернет. В ЗАГС также напомнили о запрете на массовые мероприятия, если число участников превышает 50 человек.

«В связи с чем рекомендуем ограничить число гостей, присутствующих при торжественной регистрации заключения брака», — отметили в управлении.

Напомним, что традиционно свадьбы в Бурятии довольно масштабные. Число гостей может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

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