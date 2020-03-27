Улан-Удэ, , 08:23 — REGNUM В администрации столицы Бурятии Улан-Удэ отменили личные встречи с горожанами, а обращения будут принимать по почте или через интернет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, это сделано в связи с выявлением в республике первых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее заболевание официально подтвердили у двух человек. Ими оказались депутат городского совета и предприниматель Вадим Бредний с супругой. Как отмечается, все депутаты и сотрудники горсовета также сдадут анализы на коронавирус.

«Депутатам горсовета также рекомендовано временно не проводить приём граждан и общаться с избирателями письменно. Заседания комитетов УУГСД 8, рабочих групп временно проводиться не будут», — добавили в администрации Улан-Удэ.

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