Майкоп, , 16:00 — REGNUM Первое подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Адыгее. Анализы пациента для дополнительного исследования направлены в Москву, сообщил 25 марта на своей странице в Instagram глава региона Мурат Кумпилов.

«В нашей республике появился первый случай подозрения на коронавирус. Подчеркиваю, это пока лишь подозрение. Это значит, что дополнительные исследования анализов будут проводиться в лаборатории в Москве», — написал Кумпилов.

Глава республики добавил, что пациент, вернувшись в Майкоп из другого города, оперативно обратился к врачам при появлении первых симптомов и был изолирован. По его словам, уже отработан круг лиц, которые с ним контактировали.

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