Улан-Удэ, 26 марта 2020, 11:16 — REGNUM Членов правительства, парламента Бурятии, а также депутатов городского совета Улан-Удэ проверят на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал журналистам глава регионального управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев.
Ранее в Бурятии выявили двух заразившихся коронавирусом. По сообщениям СМИ, ими оказались владелец одной из крупных торговых сетей республики Вадим Бредний с супругой. Предприниматель также является депутатом улан-удэнского горсовета. Оба находятся в инфекционной больнице.
К настоящему времени специалисты выявили более двухсот человек, с которыми они контактировали. Помимо работников торговой сети, по словам Ханхареева, супруги встречались с местными блогерами.
«Все они обследуются, на сегодня тесты взяты у 162 человек. Результаты будут попозже», — отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве приняли решение о переводе совещаний и заседаний на дистанционный режим. Терминалами видеоконференцсвязи обеспечат все республиканские и муниципальные органы власти.
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