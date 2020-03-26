Улан-Удэ, , 11:16 — REGNUM Членов правительства, парламента Бурятии, а также депутатов городского совета Улан-Удэ проверят на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал журналистам глава регионального управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев.

Ранее в Бурятии выявили двух заразившихся коронавирусом. По сообщениям СМИ, ими оказались владелец одной из крупных торговых сетей республики Вадим Бредний с супругой. Предприниматель также является депутатом улан-удэнского горсовета. Оба находятся в инфекционной больнице.

К настоящему времени специалисты выявили более двухсот человек, с которыми они контактировали. Помимо работников торговой сети, по словам Ханхареева, супруги встречались с местными блогерами.

«Все они обследуются, на сегодня тесты взяты у 162 человек. Результаты будут попозже», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве приняли решение о переводе совещаний и заседаний на дистанционный режим. Терминалами видеоконференцсвязи обеспечат все республиканские и муниципальные органы власти.

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