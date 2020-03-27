Улан-Удэ, , 08:09 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов проверился на коронавирусную инфекцию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, анализы он сдал 26 марта, а результаты пришли уже сегодня, 27 числа.

«Они отрицательные», — отметили в правительстве.

Напомним, ранее в Бурятии подтвердили два случая заболевания новым вирусом. Ими оказались владелец одной из крупнейших в республике торговых сетей Вадим Бредний с супругой. Поскольку предприниматель также является политиков, в контактную группу попали представители региональной власти, блогеры, а также работники торговой сети.

Всего исследовали 350 контактных лиц. Из них пока предварительно подтверждён коронавирус у четырёх человек.

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