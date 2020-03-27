Пекин, , 07:57 — REGNUM В своей ключевой речи на экстренном саммите G20 председатель КНР Си Цзиньпин показал готовность Китая к международному сотрудничеству в борьбе с COVID-19, считают китайские эксперты, передает 27 марта агентство Синьхуа.

По словам помощника генерального директора по вопросам всеобщего охвата услугами здравоохранения ВОЗ Жэнь Минхуэй заявил, что товарищ Си продемонстрировал готовность Китая к глобальной войне с коронавирусом. В частности, Китай уже эффективно делится своим опытом и оказывает финансовую и техническую помощь в борьбе с лихорадкой Эбола.

По словам председателя «Клуба 48-ми британских групп» Стивен Перри, Китай подал пример всему миру и выиграл время для подготовки ко всемирной битве против коронавируса. И сделано это в духе китайского проекта общего будущего для всего человечества, который призван отвергнуть эгоизм национальных интересов в пользу выгод от сотрудничества.

Турецкий синолог Гирай Фидан, который работает в Институте Дажи Байрам-и-Вели в Анкаре, заявил, что «степень распространения вируса выявила тот факт, что перед лицом проблемы, угрожающей всему человечеству, все должны действовать сообща».

И в этих условия, речь Си о создании прочной глобальной сети контроля и лечения инфекций представляется жизненно важной для всего человечества, считает Фидан.

Глава Школы экономики и бизнес-наук при Витватерсрандском университете в ЮАР Дженни Россоу заявила, что «другие страны, где инфекция только начала распространяться, должны многому научиться у Китая и принять меры». Саммит «Большой двадцатки» в формате видеоконференции прошел в экстренном режиме 26 марта. Темой его было обсуждение пандемии нового коронавируса и мер борьбы с ним.