Москва, , 07:50 — REGNUM Наличие в марте и апреле 2020 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, разъяснили 26 марта в министерстве труда и социальной защиты России.

Нерабочими в России объявлены дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Оплата труда в эти дни будет производиться в обычном размере поскольку они не отнесены ни к обычным выходным, ни к нерабочим праздничным дням.

В случае работы по сдельной системе, работникам за выходную неделю будет выплачено вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.

В случае нахождения работника в отпуске, нерабочие дни в число дней отпуска не включаются, и отпуск на эти дни не продлевается.

В Минтруде также объяснили, что режим нерабочей недели не распространяется на все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки, а также транспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, следующая неделя объявлена в России нерабочей в соответствии с указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным. Решение принято для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан в России в условиях распространения коронавируса.

Читайте также: Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели