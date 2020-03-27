Амстердам, , 07:23 — REGNUM Амстердамская газета Parool пишет, что в последние дни сотрудники общественного транспорта в столичном регионе неоднократно становились мишенью угроз или даже физического насилия. Об этом правление города сообщило в письме городскому совету.

Муниципальная и региональная транспортная компании сообщают о ряде инцидентов. Они вызваны тем, что некоторые пассажиры полагают, будто сейчас не надо платить в общественном транспорте. Представитель региональной транспортной компании пояснил, что из-за вспышки коронавируса автобусы и трамваи стали реже ходить. Некоторые пассажиры, по его словам, поэтому решили, что отменена плата за проезд.

В связи со вспышкой коронавируса в общественном транспорте приняты дополнительные меры. Так, пассажиров теперь впускают только через задние двери. Из-за этого нет контроля на входе, отчего некоторые пассажиры не прикладывают проездной к валидатору. В случае, если контролёры обнаруживают незарегистрированного пассажира, это порой приводит к инцидентам.

Сотрудники общественного транспорта, в частности, сообщили, о случаях ругани и намеренного кашля.