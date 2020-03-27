Пекин, , 07:01 — REGNUM Надевать лицевые маски, если ты заразился гриппом или любой другой респираторной инфекцией, а также прикрывать свой рот и нос при чихании в общественных местах Пекина войдут в число правил этикета в рамках нового законопроекта в китайской столице, сообщает 26 марта агентство Синьхуа.

По словам представителя Комитета по законодательным вопросам Собрания народных представителей Пекина Сунь Ли заявил, что новые пункты проекта закона об этикете были предложены для лучшего сдерживания эпидемии коронавируса и выработки гигиенических привычек. Представители также предложили включить статьи об улучшении качества условий в общественных и жилых помещениях. Всех нарушителей, согласно законопроекту, ждет жесткое административное наказание.

Отметим, что несмотря на стремительную модернизацию китайского общества, еще очень много людей продолжают приезжать из деревень страны в крупные города. При этом их уровень культуры, зачастую, достаточно низок, что не только наносит эстетический и этический вред, но и вред гигиенический. На фоне эпидемии этот вопрос встал особенно остро.