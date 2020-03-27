Биробиджан, , 06:39 — REGNUM В правительстве Еврейской автономной области решили выделить машины медиками, в случае если ситуация с коронавирусом ухудшится, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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К этой мере может подтолкнуть необходимость увеличить мобильность медицинских бригад для скорейшего реагирования на угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе.

«Жителям области напоминают, что в случае недомогания надо вызвать врача на дом и без необходимости не посещать медицинские учреждения. Несмотря на то, что случаев заболевания коронавирусом в ЕАО не зафиксировано, необходимо соблюдать все меры предосторожности и не посещать общественные места», — прокомментировали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, об открытии лаборатории для проверки на коронавирус рассказали власти Биробиджана.