Биробиджан, , 05:00 — REGNUM В Еврейской АО для проведения анализов на коронавирус будет открыта дополнительная лаборатория, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов отметил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории автономной области остаётся стабильной.

«В обсервации на сегодня находятся 14 человек, из них 10 — граждане Узбекистана, которые проживали в общежитии. Также под круглосуточным наблюдением медиков находятся гражданин КНР и три россиянина, прибывшие к нам из Тайланда и Вьетнама с признаками ОРЗ. Завтра ситуация может измениться, потому что по линии МВД мы получим уточненные списки за последние две недели по лицам, прибывшим на территорию РФ за последние 10 дней», — рассказал Павел Копылов.

Дополнительная лаборатория по выявлению коронавируса будет развёрнута на базе «Центра профилактики и борьбы со СПИД». Тест-системы предоставит служба Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, четвёртый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Хабаровске.