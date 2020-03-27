, 05:57 — REGNUM По меньшей мере по одному случаю заражения новым коронавирусом выявили в администрации президента России и в управлении делами президента, передаёт 26 марта РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

С запросом на эту тему сотрудники телеканала обратились к пресс-секретарю управления Елене Крыловой, на что она ответила, что ей об этом ничего не известно. При этом она сообщила, что в Кремле соблюдают меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором.

Днём ранее в пресс-службе правительства России сообщили, что один из сотрудников аппарата мог заразиться коронавирусом, его отправили на карантин и проверяют на наличие инфекции.