Псков, , 00:57 — REGNUM В Псковской области для предотвращения распространения коронавируса «до сих пор принимали максимально сдержанные ограничительные меры из возможных, рассчитывая на общую сознательность», но «следующая неделя будет тестом для всех». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в своём инстаграме сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области «Объявленные президентом РФ нерабочие дни — это шанс показать, что мы можем адекватно оценивать угрозу, что нам не нужен комендантский час и полный домашний карантин по примеру Италии, Великобритании или Германии».

Он попросил своих подписчиков «сделать выводы» из двух историй: в Псковской области коронавирусом уже выявлен случай заражения коронавирусом без контакта с приехавшими из-за рубежа, и теперь на карантин будет закрыта целая городская больница. Кроме того, житель Пскова заразился коронавирусом от своего коллеги, вернувшегося из-за рубежа, семья которого в течение недели вела обычный образ жизни — впоследствии болезнь подтвердилась у всех членов семьи.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Псковской области шесть подтверждённых лабораторно случаев коронавируса, ещё четыре положительных теста ждут официального подтверждения. С подозрением на коронавирус госпитализированы 24 человека, но эта статистика, по словам Ведерникова, «мало отражает серьёзность ситуации».

Напомним, указом президента РФ неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей, при этом запрет на работу торгово-развлекательных комплексов, кафе, баров, ресторанов в ряде регионов начнёт действовать уже с 28 марта.

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