Каракас, , 01:42 — REGNUM Первый случай смерти в результате заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, подтвердили в Венесуэле. С соответствующим заявлением выступила вице-президент страны Делси Родригес в эфире национального телевидения.

Ранее, 24 марта, Россия поставила в Венесуэлу партию тест-систем для выявления коронавируса нового типа. В партию вошло десять тысяч наборов для выявления инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Боливарианской Республики Николас Мадуро объявлял о 84 зараженных новым коронавирусом на территории Венесуэлы. Он отмечал, что все зараженные посещали Европу или Колумбию.

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