Тунис, , 00:55 — REGNUM Не менее 27 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Тунисе за 25 марта, заявил тунисский премьер-министр Элиас Фахфах на пленарной сессии парламента.

Также за прошедшие 24 часа в стране скончались от заражения коронавирусом еще два человека. Общее число зараженных в Тунисе достигло 200 человек.

Премьер-министр страны отметил, что Тунис сейчас находится в «состоянии войны» с пандемией коронавируса нового типа. Он добавил, что правительство выделило 2,5 млрд динаров (около $875 млн) на борьбу с инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Тунисе ввели дополнительные ограничительные меры в рамках противодействия распространению COVID-19. Жителям страны предписали сидеть дома, не выходя на улицу без крайней необходимости. Также в стране введен комендантский час.