Чебоксары, , 19:56 — REGNUM В Чувашии ужесточили режим повышенной готовности, который действует с 18 марта. Помимо государственных и муниципальных учреждений, в регионе приостанавливается работа развлекательных заведений, бассейнов, фитнес-центров. Торговым сетям предлагается организовать возможность дистанционного заказа товаров. Соответствующие изменения внес врио главы Чувашии Олег Николаев в распоряжение о режиме повышенной готовности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данное решение предполагает приостановку работы кинотеатров и кинозалов, театров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, ночных клубов и дискотек, иных развлекательных и досуговых заведений. Под закрытие на период карантинных мероприятий также попали бани, сауны, бассейны, фитнес-центры и другие спортивные объекты.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предложено отказаться от оказания кальянных услуг в ресторанах, барах и кафе. Предпринимателям и торговым сетям предлагается расширить возможности дистанционного заказа товаров и доставки их на дом.

С учётом того, что с 26 марта введён домашний карантин для лиц старше 65 лет, сотовым компаниям рекомендовано оказывать услуги пожилым даже при отрицательном балансе.

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Отметим, режим повышенной готовности будет действовать до соответствующего распоряжения врио главы Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют поощрить врачей и других работников, которые помогают находящимся в самоизоляции жителям. В органах власти республики определяют численность сотрудников, которые будут работать в нерабочую неделю. В первую очередь внимание в части освобождения от работы будет уделено пожилым работникам и беременным женщинам.

Напомним, 25 марта президент Владимир Путин обратился к народу в связи с угрозой распространения коронавируса. Он предложил ряд мер для стабилизации ситуации. В частности, объявил нерабочую неделю с 30 марта до 3 апреля.