Чебоксары, , 06:24 — REGNUM Главный внештатный специалист-гериатр минздрава Чувашии Нина Сидорова считает, что в условиях угрозы коронавируса «лучшее лекарство» для пожилых граждан — «решение строго соблюдать меры профилактики и самоизоляции». Она напоминает, что «вирус не распространяется сам — его распространяют люди».

Нина Сидорова напомнила об основных профилактических рекомендациях, которые более всего показаны пожилым людям. Помимо пребывания на домашнем карантине и сведения к минимуму посещения общественных мест и транспорта, врач рекомендует также воздерживаться от приёма гостей и походов в гости, но при этом «обязательно поддерживать контакты с родственниками и друзьями» через телефон и интернет.

«Одиноко проживающим пожилым людям необходимо обратиться в социальную службу за помощью при необходимости покупки продуктов питания и лекарств. Помощь социальных служб важна, но должна быть безопасной, с соблюдением мер профилактики вирусной инфекции», — подчёркивает Нина Сидорова.

Она также отметила, что даже в домашних условиях необходимо делать физические упражнения, чтобы укреплять мышечную силу и выносливость, полноценно питаться, пить не менее 1,5 литров воды в день и продолжить прием лекарственных препаратов согласно назначению врача.

«Вирус не распространяется сам — его распространяют люди. Лучшее лекарство — это наше решение строго соблюдать меры профилактики и самоизоляции», — напоминает главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии для пожилых граждан старше 65 лет с 26 марта действует домашний карантин в целях избежания заражения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, 25 марта президент Владимир Путин обратился к народу, предложив ряд мер для стабилизации ситуации. В частности, он сообщил о переносе голосования за поправки в Конституцию РФ, высказался о необходимости введения налога на доходы от вкладов и инвестиций в ценные бумаги, повышении пособий по безработице, а также объявил нерабочую неделю с 30 марта до 3 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии отправят на карантин людей старше 65 лет