Душанбе, , 19:19 — REGNUM Таджикистан получил 210 наборов тест-систем, разработанных российскими специалистами, для лабораторной диагностики коронавируса нового типа COVID-19, а также наборы реагентов, необходимых для пробоподготовки. Партия рассчитана на проведение 21 тысячи исследований. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба посольства России в Таджикистане.

Как отметил посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, «Россия поддерживает усилия дружественного Таджикистана по противодействию пандемии коронавирусной инфекции» и потому в столь непростые времена было принято решение о передаче тест-систем.

«Рассчитываем, что они помогут нашим таджикским партнерам предотвратить распространение COVID-19 на территории своей страны», — добавил посол.

Отмечается, что ещё в начале февраля 2020 года Роспотребнадзор предоставил минздраву Таджикистана партию тест-систем на 2 тысячи исследований для обнаружения коронавирусной инфекции, которые сейчас используются специалистами ведомства для проверки граждан, находящихся в карантине.

Напомним, в Таджикистане по-прежнему не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.