Москва, , 17:25 — REGNUM Министерством просвещения не принималось решения о досрочном завершении учебного года в России из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает 26 марта пресс-служба ведомства.

«Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении о досрочном завершении учебного года является ложной. Подобного решения министерством не принималось», — говорится в сообщении.

В Минпросвещения призвали пользоваться официальными источниками информации, подчеркнув, что на официальном сайте ведомства регулярно обновляется раздел с рекомендациями по осуществлению образовательной деятельности в условиях эпидемиологической ситуации.