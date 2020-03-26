Москва, , 16:24 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации на сегодняшний день, 26 марта, выявила четыре фейковых новости о коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что фейковые новости были о якобы введении комендантского часа в Москве, а также о «вымирании человечества» от коронавируса.

Ведомство предпримет незамедлительные меры для удаления данных фейков.

Напомним, что в социальных сетях и ряде российских СМИ с началом пандемии коронавируса стала появляться недостоверная информация панического характера. Однако власти стали быстро пресекать подобные инциденты.