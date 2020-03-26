Москва, , 14:56 — REGNUM Детей и их родителей приглашают к участию в Цифровом диктанте, который будет проходить с 28 марта по 11 апреля 2020 года. Об этом сообщается на сайте акции.

Определить уровень цифровой грамотности жители России смогут онлайн на официальном сайте акции «Цифровой диктант».

В диктанте используются три блока вопросов для разных возрастных категорий: от 7 до 13 лет, от 14 ло 17 лет и от 18 и старше. Вопросы касаются цифровых устройств, базовых программ и приложений, умению работать в интернете, пользоваться соцсетями и онлайн-магазинами, умению защищать свои персональные данные, знанию новых технологий.

Комитет по образованию Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале уточняет, что в прошлом году этот диктант прошли почти 40 тысяч человек из 57 городов России.

Организаторы всероссийской акции Цифровой диктант — Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Microsoft и Общероссийский Народный Фронт.