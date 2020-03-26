Тбилиси, , 14:45 — REGNUM В грузинском городе Болниси, который находится в зоне строгого карантина, выявили случай заболевания коронавирусом у беременной женщины. Об этом 26 марта сообщает телеканал «Рустави 2».

«Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями позвонило нам из Болниси и сообщило, что у них беременная женщина. Мне сказали, что у нее положительный тест на коронавирус и высокая температура. Ожидаем прибытия, чтобы понять, насколько серьезно ее состояние», — рассказала журналистам медицинский директор Первой университетской клиники в Тбилиси Лали Турдзеладзе.

Как сообщало ИА REGNUM, в муниципалитетах Марнеули и Болниси с 23 марта объявлен строгий карантин. Бригады медиков обследовали состояние здоровья десятков тысяч жителей. 26 марта туда привезли 1000 экспресс-тестов на коронавирус.

Стоит отметить, что известны случаи, когда у заболевшей коронавирусом женщины рождался здоровый ребенок.

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