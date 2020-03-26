Москва, , 14:02 — REGNUM В СИЗО «Лефортово» не соблюдаются карантинные меры против коронавируса. Об этом сообщил Рауль Арашуков — бывший советник руководителя «Газпром межрегионгаза», отец экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

По словам фигуранта дела о хищении свыше 30 млрд рублей у «Газпрома», который с 30 января 2019 года находится в «Лефортово», сотрудники СИЗО не носят перчаток, «что уж говорить о масках». При этом адвокаты без средств защиты в здание не пропускаются, приводит слова Арашукова «Регион online».

Напомним, Рауф и Рауль Арашуковы будут находиться в СИЗО до 24 марта. Срок ареста им продлено по решению Московского городского суда. На продлении данной меры пресечения настояло следствие, чтобы завершить расследование уголовного дела.

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