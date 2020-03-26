Аддис-Абеба, , 13:41 — REGNUM Более 4000 заключенных будут освобождены в Эфиопии, в то время как правительство страны продолжает принимать меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом передает ВВС Amharic.

В среду, 25 марта, генеральный прокурор страны заявил, что среди тех, кто будет освобожден, находятся заключенные, осужденные за мелкие правонарушения, а также женщины с младенцами.

Иностранцы, обвиняемые в участии в контрабанде и незаконном обороте наркотиков, также будут освобождены и депортированы в страны их происхождения, добавил он.

Среди тех, кто будет освобожден, журналист Фекаду Махтемейворк. По словам репортеров, редактор журнала вернулся в Эфиопию после того, как премьер-министр Абий Ахмед пришел к власти в 2018 году, когда тысячи политзаключенных были освобождены, чрезвычайное положение прекратилось, а многочисленные политические партии были разрешены. Но обвинения в уклонении от уплаты налогов, с которыми он столкнулся заочно, не были сняты, и он был приговорен к семи годам тюрьмы в октябре прошлого года.