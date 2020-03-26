Ростов-на-Дону, , 13:24 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Дагестана Камилю Арсланбекову по уголовному делу о финансировании терроризма. Обвиняемый признан виновным и приговорен к 11 годам колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM 26 марта в пресс-службе суда.

Установлено, что в 2015 и 2016 годах в Дагестане осужденный передал другому человеку наличные деньги для перечисления членам международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Часть этих средств была его сбережениями, а остальную сумму он собрал.

Кроме того, 6 декабря 2016 года Арсланбеков перечислил деньги, полученные от иного лица, для покупки автомобиля. При этом он знал, что машина будет использоваться как такси в целях получения дохода для финансирования «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Арсланбекову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 в колонии строго режима. Наказание назначено путем сложения назначенного наказания Южным окружным военным судом и приговором Кизлярского районного суда Дагестана», — сказано в сообщении.

Приговор не вступил в законную и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.