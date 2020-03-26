Иваново, , 12:41 — REGNUM Один случай заражения коронавирусом официально подтверждён в Ивановской области, ещё семь человек получили положительные результаты экспресс-тестов на инфекцию, в настоящее время их анализы проверяют лабораторно. Об этом сообщила 26 марта пресс-служба облправительства.

Один «официальный» заболевший чувствует себя нормально. Он проходит лечение в отдельном боксе больницы. Также за последние дни было зафиксировано четыре положительных экспресс-теста — один у медика одной из ивановских больниц, два — у контактировавших с ним лиц и ещё один — у мужчины, вернувшегося из-за границы. За последние сутки зафиксировано ещё три положительных экспресс-теста, материалы направлены на проверку в федеральные лаборатории. Из них два гражданина госпитализированы в отдельные боксы инфекционной больницы, один находится в режиме строгой домашней изоляции.

С 29 января на территории региона под наблюдение врачей попали 867 человек, только за последние сутки под наблюдение взяты 182 человека. 120 человек выписаны с карантина. Под наблюдением на 26 марта остаются 747 человек с разными сроками окончания карантина. 32 человека, вернувшиеся из-за границы с симптомами ОРВИ, госпитализированы.

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