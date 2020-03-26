Москва, , 12:32 — REGNUM Культурная жизнь Москвы переходит в виртуальную реальность с помощью онлайн-проектов. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

В частности, музеи города приглашают граждан присоединяться к их онлайн-проектам на то время, когда сами культурные учреждения закрыты для посетителей. Видеоматериалы для ценителей различных направлений искусства размещены на официальных каналах музеев в YouTube.

Среди размещённых материалов можно найти интервью с российскими космонавтами или лекции об истории России.

«18 музейных площадок Москвы приглашают посмотреть видеолекции, интервью, записи мастер-классов и документальные фильмы. Темы самые разные: история, искусство, естественные науки», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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