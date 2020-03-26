Ростов-на-Дону, , 11:23 — REGNUM Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко посетил инфекционные отделения городской больницы № 1 имени Семашко, куда направляются пациенты с COVID-19 и подозрением на него. В изоляторе, развёрнутом на базе больницы, находятся десять человек, включая вернувшуюся из Таиланда горожанку. У молодой женщины диагноз подтверждён, передаёт ИА REGNUM.

В Ростове-на-Дону изолятор готов к приёму пациентов Rostov-gorod.ru

«Всё необходимое для лечения пациентов есть. Сейчас — одна пациентка с положительным результатом на коронавирус. Её состояние удовлетворительное, температура нормальная, жалоб никаких она не предъявляет», — отметил главврач ЦГБ Дмитрий Сизякин.

106 человек, контактировавших с пациенткой, в настоящее проверяют на наличие коронавируса. Инфекционный модуль может принять 12 человек, госпиталь в инфекционном отделении № 5 рассчитан на 40 пациентов.

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