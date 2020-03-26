Ставрополь, , 11:28 — REGNUM Три новых случаях заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Ставропольском крае за последние сутки. Соответствующие данные оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, число заразившихся на Ставрополье выросло до пяти человек. Как сообщало ИА REGNUM, ранее диагноз был подтвержден у теперь уже бывшего главного внештатного инфекциониста краевого минздрава, которая некоторое время назад побывала в Испании, а также у еще одного человека, с которым она контактировала после возвращения из-за границы.

В минздраве регионе сообщали, что состояние обоих пациенток оценивается как удовлетворительное, угрозы для их жизни нет.

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